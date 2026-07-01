пожар на М-4, укрытия и смерть на пляже

1 июля vrn.aif.ru собрал главные новости в Воронежской области за день. Так, на одном из пригородных маршрутов количество рейсов увеличили в четыре раза. Мужчина скончался на пляже в популярном парке «Дельфин». Жительницу Калачеевского района подозревают в истязании 11-летней внучки и угрозе ей убийством. Кроме того, власти напомнили жителям столицы Черноземья, где найти временные укрытия на случай атаки ВСУ. Эти и другие новости — в нашем материале.