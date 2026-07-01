пожар на М-4, укрытия и смерть на пляже

1 июля vrn.aif.ru собрал главные новости в Воронежской области за день. Так, на одном из пригородных маршрутов количество рейсов увеличили в четыре раза. Мужчина скончался на пляже в популярном парке «Дельфин». Жительницу Калачеевского района подозревают в истязании 11-летней внучки и угрозе ей убийством. Кроме того, власти напомнили жителям столицы Черноземья, где найти временные укрытия на случай атаки ВСУ. Эти и другие новости — в нашем материале.
Количество рейсов выросло с восьми до 32.
С 1 июля количество рейсов на пригородном маршруте № 303А «Воронеж — Латное» выросло в четыре раза.
По данным бюджетного учреждения «Регионтранс», теперь ежедневно автобусы будут совершать не восемь, а 32 рейса.
На пригородный маршрут выпустили четыре единицы транспорта.
Пожар на федеральной трассе.
Фура загорелась на 734-м км автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе днём 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
О возгорании транспортного средства спасателям стало известно в 13:52. На ликвидацию огня ушло около часа. На месте работали два отделения пожарно-спасательных частей.
Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Расследуется гибель мужчины на пляже.
Мужчина скончался на пляже в воронежском парке «Дельфин» днём 1 июля. По словам очевидцев, прибывшие на место происшествия медики пытались спасти его, однако реанимационные мероприятия не дали результата.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, погибший является местным жителем. Ему было 59 лет. На теле горожанина нет признаков насильственной смерти.
На текущий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит определить точную причину смерти мужчины.
Бабушка угрожала 11-летней внучке убийством.
Жительницу Воронежской области подозревают в истязании 11-летней внучки. Кроме того, она угрожала девочке убийством. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
59-летняя женщина проживала вместе с внучкой в селе Манино Калачеевского района. По данным следствия, в апреле и марте 2026 года фигурантка дела систематически находилась в состоянии алкогольного опьянения и, будучи недовольной поведением девочки, применяла в её отношении физическую силу.
О происходящем узнали учителя школы, в которой обучался ребёнок. После этого педагоги обратились в правоохранительные органы. В настоящее время девочку изъяли из семьи. Она находится в специализированном социальном учреждении.
Следователи осуществляют сбор доказательной базы и устанавливают все обстоятельства совершённых преступлений.
Все немедленно в укрытие.
Региональные власти напомнили жителям Воронежа, что при сигнале тревоги в качестве временных укрытий могут использоваться подвальные помещения многоквартирных домов, определённые органами местного самоуправления. Информация о месте нахождения защитных сооружений города размещена на сервисе «Яндекс. Карты». Найти их можно по запросу «Временное укрытие».
За содержанием подвальных помещений в многоквартирных домах следит Государственная жилищная инспекция Воронежской области. Специалисты контролируют, чтобы в подвалы был ограничен доступ посторонних лиц, отсутствовали подтопления, захламление и загрязнение, а также проверяют наличие освещения и отсутствие загромождений.
В случае, если подвал-укрытие находится в плохом состоянии, жители могут направить обращение в Госжилинспекцию региона. После этого будет организована проверка и приняты все необходимые меры.
Подать обращение можно лично по адресу: Воронеж, улица Кирова, 6а, кабинет 406, а также через ГИС ЖКХ, Платформу обратной связи или мобильное приложение «Госуслуги. Дом».
На регион надвигается 35-градусная жара.
Штормовое предупреждение объявили в Воронежской области из-за сильной жары.
По данным РСЧС, в период со 2 по 4 июля местами по региону в светлое время суток столбики термометров будут подниматься до отметки +35°.
При высоких температурах воронежцам рекомендуют как можно реже бывать на солнце, избегать серьёзных физических нагрузок и обезвоживания, а также следить за тем, чтобы дети не оставались в припаркованных автомобилях.
Отключения света в 24 районах региона.
В июле плановые отключения электричества затронут 24 района Воронежской области.
Подачу ресурса, как следует из данных на сайте регионального филиала «ТНС Энерго», будут приостанавливать в период с 8:00 до 17:00.
Ограничения связаны с плановыми работами. Они пройдут в Аннинском, Бобровском, Богучарском, Бутурлиновском, Верхнехавском, Верхнемамонском, Воробьёвском, Грибановском, Калачеевском, Кантемировском, Каширском, Лискинском, Новоусманском, Новохопёрском, Ольховатском, Панинском, Петропавловском, Рамонском, Репьёвском, Россошанском, Семилукском, Таловском, Хохольском и Эртильском районах.
С подробным графиком отключений с указанием населённых пунктов можно ознакомиться в документе по ссылке.