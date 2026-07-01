Набиуллина заявила, что Центробанк «не фанат» высоких ставок

Банк России не стремится удерживать высокие процентные ставки, а доступность кредитов определяется в первую очередь уровнем инфляции. Об этом, ссылаясь на председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину, пишет ТАСС в среду, 1 июля.
«Мы не фанаты высоких ставок. Доступность кредита должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции, но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции», — сказала Набиуллина.
Иную позицию высказал глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, ключевую ставку нужно снижать: российская экономика не может долго работать в условиях дорогих кредитов и сейчас «уже переохлаждена».
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