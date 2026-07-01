В комплексе «Хехцир» Хабаровска откроют прокат инвентаря для пеших прогулок

Прокат инвентаря для пеших прогулок откроют к осени в горнолыжном комплексе «Хехцир» Хабаровска в соответствии с задачами нацпроектов «Туризм и гостеприимство» и «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края.
Готовность пункта составляет 80%. Объект является частью туристической инфраструктуры проекта экологической тропы «Легенды Хехцира». На верхней станции также стартовало строительство визит-центра.
«Речь идет о горной местности, и если посетитель придет неподготовленным, то в пункте проката он сможет взять все необходимое: палки для скандинавской ходьбы, специальную обувь, прочую экипировку, а также воду и средства защиты от кровососущих насекомых. После запуска экотропы комплекс официально можно считать круглогодичным местом для активного отдыха и проведения всевозможных соревнований», — рассказал директор центра отдыха и туризма комплекса «Хехцир» Сергей Гришин.
Отметим, экотропа предназначена не только для пеших маршрутов, но для велосипедных подъемов и экстремальных спусков. На маршруте предусмотрены смотровая площадка, система навигации и благоустроенные зоны отдыха с беседками.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.