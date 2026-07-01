В Нижнем Новгороде открыт арт-объект в честь героя СВО Кирилла Харитонова

На церемонии открытия, которая прошла на улице Молитовской в Ленинском районе, присутствовали заместитель главы района Мария Крендясева, руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих Татьяна Дружинина, а также родные и близкие героя, активисты движения «Волонтёры Победы» и жители города. В рамках мероприятия прозвучала песня, написанная друзьями Кирилла, в его честь.