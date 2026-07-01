В Нижнем Новгороде открыт арт-объект в честь героя СВО Кирилла Харитонова

В День ветеранов боевых действий в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие патриотического арт-объекта, посвященного герою специальной военной операции (СВО) Кириллу Харитонову. Об этом сообщили в НРО ВОД «Волонтёры Победы».
Этот арт-объект, созданный в рамках проекта «Образ Победы», стал 356-м по счету и увековечил память младшего сержанта, снайпера морской пехоты Кирилла Харитонова, который героически погиб при выполнении боевой задачи.
На церемонии открытия, которая прошла на улице Молитовской в Ленинском районе, присутствовали заместитель главы района Мария Крендясева, руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих Татьяна Дружинина, а также родные и близкие героя, активисты движения «Волонтёры Победы» и жители города. В рамках мероприятия прозвучала песня, написанная друзьями Кирилла, в его честь.
Кирилл Харитонов был награжден медалями Суворова и Александра Невского за свою службу. Проект «Образ Победы» направлен на сохранение памяти о героях в городском пространстве и является важной инициативой, поддерживаемой правительством области.
Каждый житель Нижегородской области может стать частью этого проекта и увековечить память о героях, подав заявку по телефону 8−831−410−81−10 или оставив сообщение в группе «Волонтёры Победы. Нижегородская область» в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что более 500 нижегородцев приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню ветеранов боевых действий.