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В городском округе Солнечногорск Подмосковья реконструируют парк-отель

Специалисты сохранят исторический облик основного здания и конюшни.

Парк-отель «Морозовка» реконструируют в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Работы проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Парк-отель является объектом культурного наследия. В ходе реконструкции специалисты сохранят внешний облик корпусов, основного здания и конюшни, представляющих историческую ценность. Также будет сохранена парковая зона, где растут более 160 видов деревьев и кустарников — это вторая по величине коллекция в регионе после Ботанического сада.

«Вопросы взяли на контроль и обязательно поможем, чтобы было комфортно проживать не только посетителям отеля, но и жителям Льялово и Морозовки, которые расположены в непосредственной близости», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.