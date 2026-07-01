Арктический плавучий университет вышел из Мурманска на Новую Землю

В этом году АПУ сосредоточится на исследовании северо-восточной части Баренцева моря. Программа экспедиции состоит из двух блоков: это морские и наземные работы. В акватории запланировано проведение трех океанологических разрезов. Как пояснил собеседник агентства, это будет зависеть от ледовой обстановки. В районе севера Новой Земли она в настоящее время благоприятна с баренцевоморской стороны, а вот Карское море в этом году ледовитое, сплоченные льды наблюдаются по всему восточному побережью архипелага. Поэтому экспедиция пока планирует высадки на западном побережье от Русской Гавани до мыса Желания.