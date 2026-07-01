Арктический плавучий университет вышел из Мурманска на Новую Землю

АРХАНГЕЛЬСК, 1 июля. /ТАСС/. Экспедиция Арктического плавучего университета (АПУ) вышла из Мурманска к Новой Земле, сообщил ТАСС руководитель экспедиции Александр Сабуров. В этом году впервые рейс АПУ на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов» начался не из Архангельска, а из Мурманска.
«Мы выходим на Новую Землю. В этом году впервые экспедиция начинается в Мурманске, плечо из Мурманска до точки начала работы несколько короче, чем из Архангельска, примерно одни сутки экономии. Конечно, это усложнило логистику экспедиции, необходимо было отправить из Архангельска около полутора тонн груза: оборудования, реактивов, снаряжения. Но мы надеемся, что усилия, которые были потрачены, окупятся и дадут дополнительное время для работы», — сказал Сабуров.
В этом году АПУ сосредоточится на исследовании северо-восточной части Баренцева моря. Программа экспедиции состоит из двух блоков: это морские и наземные работы. В акватории запланировано проведение трех океанологических разрезов. Как пояснил собеседник агентства, это будет зависеть от ледовой обстановки. В районе севера Новой Земли она в настоящее время благоприятна с баренцевоморской стороны, а вот Карское море в этом году ледовитое, сплоченные льды наблюдаются по всему восточному побережью архипелага. Поэтому экспедиция пока планирует высадки на западном побережье от Русской Гавани до мыса Желания.
Что касается Земли Франца-Иосифа (ЗФИ), то участники экспедиции надеются, что получится провести работы не только в южной части архипелага, но и подойти к другим островам. «Мы попытаемся войти вглубь архипелага, есть большой список точек, которые очень интересны, — и в центре, и на востоке ЗФИ: остров Хейса, безусловно, остров Гукера и, возможно, даже остров Чампа», — перечислил руководитель экспедиции.
На острове Хейса расположена гидрометеостанция и сохранился ряд построек полярной обсерватории им. Э. Кренкеля, на острове Гукера расположены строения первой советской полярной станции на архипелаге, а остров Чампа известен сферолитами — камнями-шарами, от маленьких до гигантских.
Наземные исследования.
В рейсе на «Молчанове» участвуют 54 человека, из них 27 студентов и аспирантов из 14 научных и научно-образовательных учреждений. Среди них впервые в экспедицию идет студент Сибирского федерального университета, она будет исследовать арктических насекомых. В этом году АПУ возобновит изучение двукрылых на полярных архипелагах, предыдущие исследования проводились десять лет назад.
«Исследование этой очень важной для экосистем группы вновь будет проводить специалист из Зоологического института РАН. Как они проникают на север, что этому способствует, какие сходства и различия есть между Новой Землей и ЗФИ. В ходе экспедиции на водоемах будут собирать имаго — личинок двукрылых, на судне из личинок уже выведут насекомых», — пояснил Сабуров.
АПУ продолжит микробиологические исследования по нескольким направлениям. Уже удалось выявить, что в Арктике встречаются бактерии с высоким уровнем патогенности из южных широт, и доказано, что их переносят перелетные птицы. В ходе одной из предыдущих экспедиций был обнаружен новый бактериофаг, который, возможно, будет использоваться для борьбы с различными инфекциями. Ученые считают, что в высоких широтах есть и другие вирусы бактерий, которые помогут в создании препаратов против патогенных микроорганизмов.
Исследователи в течение рейса будут наблюдать за морскими птицами и млекопитающими, выявлять особенности распространения морского мусора, брать пробы воды, грунта, донных осадков, воздуха на различные виды загрязнителей. Для студентов запланирована большая образовательная программа, все наставники будут читать лекции по своим направлениям.
В Мурманск АПУ планирует вернуться 22 июля.
Об экспедиции.
20-й рейс научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет» состоится 1 июля — 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор Банк ВТБ, ПАО «ГМК “Норильский никель”, Координационный центр “Плавучий университет” на базе МФТИ.