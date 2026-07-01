В Калининграде еще из-за одной пробки у АЗС не могут проехать автобусы

В Калининграде на проспекте Победы у АЗС скопилась такая пробка из машин, что оказалось затруднено движение автобусов маршрутов № 5, 22, 32, 92. Об этом сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок.
«Автобусы данных маршрутов во время сильных заторов будут следовать в направлении центра города по ул. Тенистой аллеи и далее по действующим схемам движения», — говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали об аналогичной проблеме у АЗС на ул. У. Громовой.
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