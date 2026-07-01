В Ярославле отремонтируют улицу Панина

«Улица Панина сегодня очень востребована. Здесь находится большое количество спортивных учреждений. Кроме того, в прошлом году здесь появилась аллея имени Ивана Ткаченко. Сейчас подрядчику в первую очередь поставили задачу выполнить работы по ремонту тротуаров», — сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.