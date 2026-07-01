В Ярославле отремонтируют улицу Панина

Улицу Панина отремонтируют в Ярославле, сообщили в организационно-информационной службе мэрии города. Работы пройдут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
«Улица Панина сегодня очень востребована. Здесь находится большое количество спортивных учреждений. Кроме того, в прошлом году здесь появилась аллея имени Ивана Ткаченко. Сейчас подрядчику в первую очередь поставили задачу выполнить работы по ремонту тротуаров», — сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.
Также на улице приведут в порядок дорогу, отремонтируют колодцы, заменят люки, восстановят газоны и нанесут разметку. Все работы планируют завершить в этом году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.