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В Ярославле отремонтируют улицу Панина

Все работы планируют завершить в этом году.

Улицу Панина отремонтируют в Ярославле, сообщили в организационно-информационной службе мэрии города. Работы пройдут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

«Улица Панина сегодня очень востребована. Здесь находится большое количество спортивных учреждений. Кроме того, в прошлом году здесь появилась аллея имени Ивана Ткаченко. Сейчас подрядчику в первую очередь поставили задачу выполнить работы по ремонту тротуаров», — сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Также на улице приведут в порядок дорогу, отремонтируют колодцы, заменят люки, восстановят газоны и нанесут разметку. Все работы планируют завершить в этом году.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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