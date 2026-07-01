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Ростовский бизнесмен скрыл от налоговой более 94 млн рублей

Следственное управление СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении директора компании, занимающейся оптовой торговлей строительными материалами. Ему вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственное управление СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении директора компании, занимающейся оптовой торговлей строительными материалами. Ему вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2021—2022 годах подозреваемый уклонился от перечисления в бюджет налогов на общую сумму более 94 млн руб. Для этого он организовал фиктивный документооборот с подконтрольными индивидуальными предпринимателями, которые фактически не вели самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, а также вносил в налоговую отчетность заведомо недостоверные сведения.

Дело возбуждено по материалам сотрудников налогового отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области. Следователи проводят необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и формирование доказательственной базы.