Ростовский бизнесмен скрыл от налоговой более 94 млн рублей

По версии следствия, в 2021—2022 годах подозреваемый уклонился от перечисления в бюджет налогов на общую сумму более 94 млн руб. Для этого он организовал фиктивный документооборот с подконтрольными индивидуальными предпринимателями, которые фактически не вели самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, а также вносил в налоговую отчетность заведомо недостоверные сведения.