Биоцентр Воронежского госуниверситета «Веневитиново» отметит 80-летний юбилей фестивалем

В субботу, 5 июля, на базе биоцентра Воронежского государственного университета «Веневитиново» пройдет фестиваль «80 лет в ритме природы». Мероприятие посвящено круглой дате со дня основания учебной площадки, которая для многих поколений студентов стала знаковым местом проведения практик, посвящений и университетских встреч. Об этом сообщили в областном правительстве со ссылкой на университет 1 июля.