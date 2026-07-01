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Жительница Прикамья не могла получить пенсию из-за детей, рождённых в Крыму

После вмешательства прокуратуры нарушение устранили.

Жительница Оханского округа Пермского края добилась получения пенсии после вмешательства прокуратуры, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.

Заявительница воспитывает пять детей, но не смогла получить досрочную пенсию по старости. Ей отказали из-за того, что двое детей были рождены на территории Республики Крым до её вхождения в состав России.

Надзорный орган направил иск в суд, после чего нарушение социальных прав многодетной матери было устранено. Сейчас заявительница получает положенную пенсию.

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