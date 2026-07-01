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СМИ: Германия ведет переговоры о создании наземной версии ракеты Tomahawk

Берлин пытается убедить Вашингтон разрешить производство американского оружия на территории Германии, рассчитывая ускорить перевооружение Европы и одновременно дать Дональду Трампу экономический стимул для сохранения приверженности НАТО.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Британская газета Financial Times узнала, что стороны обсуждают возможности совместного производства крылатых ракет Tomahawk и усовершенствованных ракет Patriot PAC-3. И, по некоторым данным, американские чиновники относятся к этой идее более благосклонно, чем ожидалось.

Кроме того, правительство ФРГ ведет переговоры с немецким филиалом европейского производителя ракет MBDA по поводу сотрудничества с американской компанией Raytheon, выпускающей ракеты Tomahawk.

Берлин рассчитывает, что в рамках такого сотрудничества стороны могли бы разработать наземную версию Tomahawk, сообщает FT в другой статье.

Германия, как напоминает издание, заинтересована в приобретении Tomahawk с момента решения Пентагона об отмене запланированного на май развертывания в ФРГ батальона, оснащенного наземными системами Tomahawk.

Нам срочно необходимы возможности ракет Tomahawk для защиты европейского континента… Если американцы не разместят эти ракеты и не обеспечат их доставку, мы должны найти новые способы сохранить свою боеспособность.

Томас Ревекамп
глава Комитета по обороне в бундестаге

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус подтвердили факт проведения переговоров с США, пишет немецкая газета Deutsche Welle*. Писториус признал, что Германия «очень заинтересована в производстве определенных систем или частей систем» на своей территории, чтобы «обеспечить большую независимость, не отказываясь при этом от тесного сотрудничества с американцами». А Мерц заявил о существующем «интенсивном сотрудничестве в области оборонных технологий», в котором заинтересованы обе страны.

* Доступ к сайтам Deutsche Welle на территории РФ ограничен

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