СМИ: Германия ведет переговоры о создании наземной версии ракеты Tomahawk

Британская газета Financial Times узнала, что стороны обсуждают возможности совместного производства крылатых ракет Tomahawk и усовершенствованных ракет Patriot PAC-3. И, по некоторым данным, американские чиновники относятся к этой идее более благосклонно, чем ожидалось.
Берлин рассчитывает, что в рамках такого сотрудничества стороны могли бы разработать наземную версию Tomahawk, сообщает FT в другой статье.
Нам срочно необходимы возможности ракет Tomahawk для защиты европейского континента… Если американцы не разместят эти ракеты и не обеспечат их доставку, мы должны найти новые способы сохранить свою боеспособность.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус подтвердили факт проведения переговоров с США, пишет немецкая газета Deutsche Welle*. Писториус признал, что Германия «очень заинтересована в производстве определенных систем или частей систем» на своей территории, чтобы «обеспечить большую независимость, не отказываясь при этом от тесного сотрудничества с американцами». А Мерц заявил о существующем «интенсивном сотрудничестве в области оборонных технологий», в котором заинтересованы обе страны.
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