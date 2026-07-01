Основатель организации «Путь домой»: в РФ не предусмотрено сопровождение депортированных

В России не предусмотрено точечное сопровождение соотечественников, переселяющихся из других стран, либо депортированных из-за рубежа россиян. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил руководитель АНО «Центр Переселения “Путь Домой” Анатолий Бублик, комментируя ситуацию с выселением депортированных граждан России из Пункта временного размещения в пос. Северный. Бублик принимал участие в круглом столе “Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона”, который прошел 30 июня в БФУ им. И. Канта.
«В России только в двух регионах есть индивидуальное сопровождение переселенцев — в Псковской и Курганской областях, где при губернаторах есть уполномоченные по работе с соотечественниками, — рассказал Бублик. — Но практика такая: ты живешь полгода во временном пункте, занимаешься своим статусом, а дальше сам». По его словам, после депортации из зарубежных стран гражданам РФ нужно самим решать свою судьбу, искать работу, жилье, претендовать на социальную пенсию и т.п.
При этом, по словам Анатолия Бублика, в Калининградской области депортированным бесплатно разрешили жить в Пункте временного размещения в Северном два года, что не является распространенной практикой для других регионов РФ.
Ранее «Новый Калининград» рассказывал о ситуации с депортированными из «недружественных» стран Латвии и Литвы пожилыми россиянами, которые в настоящее время проживают в пос. Северный. В конце мая они получили уведомления от руководства центра «Соотечественник», что будут выселены из ПВР к ноябрю 2026 года. Позже им предложили оформить статус репатриантов. При этом среди депортированных — в основном пожилые люди, которые не имеют возможности найти высокооплачиваемую работу и приобрести жилье. Некоторые из них хотели бы вернуться в страны бывшего проживания, поскольку там живут их близкие родственники.
Своим тут не рады: почему из Северного хотят выселить депортированных из Литвы и Латвии.