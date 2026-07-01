Основатель организации «Путь домой»: в РФ не предусмотрено сопровождение депортированных

Ранее «Новый Калининград» рассказывал о ситуации с депортированными из «недружественных» стран Латвии и Литвы пожилыми россиянами, которые в настоящее время проживают в пос. Северный. В конце мая они получили уведомления от руководства центра «Соотечественник», что будут выселены из ПВР к ноябрю 2026 года. Позже им предложили оформить статус репатриантов. При этом среди депортированных — в основном пожилые люди, которые не имеют возможности найти высокооплачиваемую работу и приобрести жилье. Некоторые из них хотели бы вернуться в страны бывшего проживания, поскольку там живут их близкие родственники.