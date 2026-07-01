В Нижнем Тагиле три лагеря досрочно завершили смены из-за паводка

— На один день раньше завершилась смена для детей в лагере «Баранчинские огоньки» (210 детей) и на десять дней раньше в лагере «Звонкие голоса» (104 ребенка). Там подъем уровня воды в реке Баранча спровоцировал затопление водозаборной скважины, — пояснили в мэрии.