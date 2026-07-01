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В Нижнем Тагиле три лагеря досрочно завершили смены из-за паводка

Из-за паводка почти 500 юных тагильчан отправились из лагерей домой.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле из-за паводка трем лагерям пришлось досрочно завершить смены. Домой уехали 496 детей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

— На один день раньше завершилась смена для детей в лагере «Баранчинские огоньки» (210 детей) и на десять дней раньше в лагере «Звонкие голоса» (104 ребенка). Там подъем уровня воды в реке Баранча спровоцировал затопление водозаборной скважины, — пояснили в мэрии.

Отмечается, что сразу после того, как уровень воды спадет и специалисты промоют водозаборные скважины, ребята смогут продолжить свой отдых.

Несколько иная ситуация сложилась в лагере «Уральский огонек», где 182 юных тагильчанина уехали домой за два дня до конца смены. В зоне подтопления оказалась не только сама территория оздоровительного учреждения, но и подъездные пути. Возобновление работы лагеря зависит от паводковой ситуации.

Напомним, что Нижний Тагил затопило из-за сильных дождей, которые обрушились на Свердловскую область 29 и 30 июня.