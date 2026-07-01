Три человека ранены из-за атак ВСУ по Белгородской области

Осколочные ранения рук получили жители поселка Борисовка Борисовского округа из-за атаки дрона. На скорой белгородцев доставляют в горбольницу № 2 Белгорода. Туда же был госпитализирован еще один житель с акубаротравмой, которую он получил после удара беспилотника по спецтехнике в городе Шебекино.