Подмосковные спортсмены выиграли 3 медали Кубка мира по брейкингу

Спортсмены Московской области завоевали три медали на Кубке мира по брейкингу, который прошел в Москве в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.
Мирослав Чернов из подмосковного Центра олимпийских видов спорта в Химках получил золотую медаль в командных соревнованиях 4×4 среди мужчин 19 лет и старше. В составе команды Green Panda также выступили спортсмены из других регионов: Алексей Булгаков, Иван Прок и Даниил Хотьков.
Кроме того, в командных соревнованиях 2×2 среди мужчин 19 лет и старше Мирослав Чернов в паре с Даниилом Хотьковым завоевал серебряную медаль. При этом бронзовую медаль в командных соревнованиях 2×2 среди женщин 19 лет и старше завоевала Вероника Никишина из подмосковного Центра олимпийских видов спорта в Химках в паре с Викторией Тихоновой.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.