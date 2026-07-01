Подмосковные спортсмены выиграли 3 медали Кубка мира по брейкингу

Кроме того, в командных соревнованиях 2×2 среди мужчин 19 лет и старше Мирослав Чернов в паре с Даниилом Хотьковым завоевал серебряную медаль. При этом бронзовую медаль в командных соревнованиях 2×2 среди женщин 19 лет и старше завоевала Вероника Никишина из подмосковного Центра олимпийских видов спорта в Химках в паре с Викторией Тихоновой.