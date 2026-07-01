Матвиенко назвала участие в проекте «Поезд Памяти» прививкой от неонацизма

«Вы никогда не позволите очернять историю, вы никогда не позволите снижать роль советского народа, народов каждой из наших стран. Именно они победили фашизм и нацизм, освободили не только мир, но и Европу от фашизма и нацизма. И, конечно, мы знаем, что все ребята, которые прошли как участники этого проекта, они до сих пор дружат, переписываются, они не теряют друг друга. И, наверное, это самое главное», — сказала политик.