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Божьи коровки оккупировали поля и пляжи Крыма

Ученый объяснил причины нашествия божьих коровок на Крым.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму началось нашествие божьих коровок. Насекомые оккупировали поля и пляжи. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым».

Яркие жуки с черными точками заполонили все побережье и сельхозугодья. Профессор Крымского федерального университета Сергей Иванов пояснил: основная пища личинок божьих коровок — тля. Чем больше корма, тем выше численность жуков.

Летом 2026 года в Крыму их особенно много. Ученый назвал это явление «волной жизни» и напомнил, что божьи коровки приносят пользу: они уничтожают вредителей, которые высасывают соки из растений. Для человека насекомые безопасны.

Однако есть один нюанс: жуки выделяют капли желтого или оранжевого цвета с резким запахом. В жидкости содержится токсин, делающий их несъедобными для птиц. Для человека доза яда ничтожна. Но у людей с чувствительной кожей может возникнуть раздражение. Поэтому после контакта с жуком лучше вымыть руки.

Почему же божьи коровки массово летят на пляжи, где нет тли? Все просто. Когда популяция разрастается, насекомые собираются в стаи и разлетаются в поисках новых территорий. Так вид продолжает существование в благоприятных условиях.

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