Божьи коровки оккупировали поля и пляжи Крыма

Однако есть один нюанс: жуки выделяют капли желтого или оранжевого цвета с резким запахом. В жидкости содержится токсин, делающий их несъедобными для птиц. Для человека доза яда ничтожна. Но у людей с чувствительной кожей может возникнуть раздражение. Поэтому после контакта с жуком лучше вымыть руки.