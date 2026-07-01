Власти рассказали о росте производительности у калининградских предприятий, участвующих в федеральном проекте

В регионе к федеральному проекту «Производительность труда» присоединились 100 компаний. Более 70 из них работают с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда. В 2026 году к проекту также подключились два санатория. Общий экономический эффект за весь период учета превысил 560 миллионов рублей.