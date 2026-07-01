Волгоградской филармонии исполнилось 90 лет

Волгоградская филармония отмечает 1 июля свое 90-летие. За это время она прошла путь от небольшого отделения до крупнейшего культурного центра региона.
«Это целая эпоха в жизни Волгоградской области, написанная музыкой, трудом и самоотдачей людей, бесконечно преданных искусству», — считает директор учреждения Михаил Ребров.
Главное богатство филармонии — артисты, творческие работники и сотрудники, обеспечивающие ее деятельность. В настоящее время в составе филармонии — академический симфонический оркестр и оркестр русских народных инструментов имени Калинина, ансамбли казачьей песни «Лазоревый цветок» и инструментальной музыки и песни «Фолк-Экспресс», ансамбль песни «Царица», группа «Странники» и девять солистов-вокалистов.
«Продолжая традицию служения людям через искусство, артисты и сотрудники откликаются на все события, как в мирное, так и в тяжелое для страны время. Поддерживая дух бойцов СВО, музыканты регулярно выезжают с концертами к военнослужащим и раненым бойцам в госпитали», — говорят в филармонии.
Официальное празднование юбилея состоится в начале следующего концертного сезона.
Ранее коллектив Волгоградской академии МВД отметил 60-летний юбилей.