Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградской филармонии исполнилось 90 лет

Главное богатство филармонии — артисты, творческие работники и сотрудники, обеспечивающие ее деятельность.

Волгоградская филармония отмечает 1 июля свое 90-летие. За это время она прошла путь от небольшого отделения до крупнейшего культурного центра региона.

«Это целая эпоха в жизни Волгоградской области, написанная музыкой, трудом и самоотдачей людей, бесконечно преданных искусству», — считает директор учреждения Михаил Ребров.

Главное богатство филармонии — артисты, творческие работники и сотрудники, обеспечивающие ее деятельность. В настоящее время в составе филармонии — академический симфонический оркестр и оркестр русских народных инструментов имени Калинина, ансамбли казачьей песни «Лазоревый цветок» и инструментальной музыки и песни «Фолк-Экспресс», ансамбль песни «Царица», группа «Странники» и девять солистов-вокалистов.

«Продолжая традицию служения людям через искусство, артисты и сотрудники откликаются на все события, как в мирное, так и в тяжелое для страны время. Поддерживая дух бойцов СВО, музыканты регулярно выезжают с концертами к военнослужащим и раненым бойцам в госпитали», — говорят в филармонии.

Официальное празднование юбилея состоится в начале следующего концертного сезона.

Ранее коллектив Волгоградской академии МВД отметил 60-летний юбилей.