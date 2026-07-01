Волгоградской филармонии исполнилось 90 лет

«Продолжая традицию служения людям через искусство, артисты и сотрудники откликаются на все события, как в мирное, так и в тяжелое для страны время. Поддерживая дух бойцов СВО, музыканты регулярно выезжают с концертами к военнослужащим и раненым бойцам в госпитали», — говорят в филармонии.