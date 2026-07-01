В Веневе Тульской области отремонтируют городскую библиотеку

Городской библиотечный филиал № 1 отремонтируют в Веневе Тульской области, сообщили в министерстве культуры региона. Работы проходят при поддержке национального проекта «Семья».
Сейчас в учреждении завершается второй этап капитального ремонта. Специалисты уже устроили сцену. Помимо этого, они выполнили отделку полов, смонтировали систему отопления, а также проложили канализационные и водопроводные трубы.
Параллельно работы идут на кровле. Там устроили слои покрытия и парапеты, выполнили засыпку керамзитом и сделали стяжку. Внутри здания также продолжается подготовка к чистовой отделке: электрики смонтировали разводку проводки в штробах с последующей заделкой, а строители выровняли стены под покраску.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.