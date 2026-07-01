Матвиенко призвала молодежь не быть «пофигистами»

«Повторюсь — учитесь, развивайтесь, трудитесь… Если вы хотите, чтобы и ваши дети, и ваши внуки, и ваша страна были счастливы, развивались, нужно понимать, что это зависит от каждого гражданина, и тем более от молодого человека, что каждый из вас, и молодежное сообщество, вы можете повлиять», — сказала парламентарий.