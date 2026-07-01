Матвиенко призвала молодежь не быть «пофигистами»

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала молодежи не быть «пофигистами», самим строить свою жизнь.
В ходе встречи политика с участниками проекта «Поезд Памяти» один из школьников спросил Матвиенко, что нужно, чтобы быть успешным.
«Повторюсь — учитесь, развивайтесь, трудитесь… Если вы хотите, чтобы и ваши дети, и ваши внуки, и ваша страна были счастливы, развивались, нужно понимать, что это зависит от каждого гражданина, и тем более от молодого человека, что каждый из вас, и молодежное сообщество, вы можете повлиять», — сказала парламентарий.
Матвиенко пожелала ребятам не быть равнодушными. «Не будьте, как в молодежной среде говорят, пофигистами. И не ждите, что кто-то за вас это сделает», — добавила она.
«Это должно у вас быть на генном уровне, что от меня много зависит. Я могу, я это сделаю, я это решу. Воспитывайте в себе эти черты», — сказала спикер СФ.