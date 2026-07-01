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Владельцам детского центра в Калининграде грозит штраф за сальмонеллез

Прокуратура подала иски к детцентру в Калининграде, где обнаружили сальмонеллез.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 1 июл — РИА Новости. Прокуратура направила в суд иски на 440 тысяч рублей о компенсации морального вреда к владельцам частного детского центра «Сказка Ленд» в Калининграде, где был обнаружен сальмонеллез, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, в мае 2026 года в калининградском детском центре «Сказка Ленд» сальмонеллез обнаружили у 16 человек, в том числе у 11 детей в возрасте от двух до пяти лет.

«Прокуратура внесла представление индивидуальному предпринимателю, инициировала привлечение ее к административной ответственности, а также направила в суд иски о взыскании компенсации морального вреда в пользу двух малолетних в размере 250 тысяч и 190 тысяч рублей», — говорится в Telegram-канале областной прокуратуры.

Отмечается, что проверка прокуратура подтвердила, что в результате грубых нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в учреждении допущено распространение инфекции среди воспитанников и работников центра, деятельность пищеблока осуществлялась с многочисленными нарушениями.

Кроме того, по данным надзорного ведомства, под видом услуг по присмотру и уходу за детьми в центре фактически осуществлялась образовательная деятельность без лицензии. По постановлению Роспотребнадзора предприниматель признана виновной по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ с приостановлением деятельности на 80 суток.

«Прокуратура также контролирует расследование уголовного дела по пункту “б” части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), возбужденного по данному факту», — добавили в пресс-службе.

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