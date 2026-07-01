Воронежский дорожник Вардан Хачатрян получил два года колонии за уклонение от налогов на 99 млн рублей

Следствие считает, что господин Хачатрян-младший с февраля 2019-го «с целью получения незаконной материальной выгоды разработал план уклонения от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений». В результате этого в бухгалтерские документы и налоговую отчетность компании за первые три квартала 2020 года, а также первый и четвертый кварталы 2021 года были внесены «ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между возглавляемой им организацией и сторонними фирмами».