В Нижегородской области определили лучшего специалиста по эксплуатации беспилотных авиационных систем

В Нижегородской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем». Мероприятие прошло на базе Борского губернского колледжа и было организовано министерством промышленности, торговли и предпринимательства региона.
В конкурсе приняли участие министр демографии и развития человеческого капитала Игорь Пантюхин, заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Владимир Балакин, а также директор Борского губернского колледжа Алексей Волков. Министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов отметил, что развитие беспилотной авиации является одним из приоритетных направлений для Нижегородской области. В 2025 году 265 жителей региона прошли программы повышения квалификации в этой сфере.
Конкурсные задания были максимально приближены к реальным рабочим задачам специалистов. Участники прошли тестирование, выполнили поисковую миссию на беспилотном воздушном судне и продемонстрировали навыки управления БАС в симуляционной среде. По итогам испытаний первое место занял Павел Палажов, второе — Константин Абрамов, а третье — Наталья Волкова.
Победитель представит Нижегородскую область на всероссийском финале конкурса, где главный приз составляет 1 млн рублей. Игорь Пантюхин подчеркнул значимость профессии оператора беспилотных систем, которые применяются в различных сферах, от мониторинга полей до поисково-спасательных операций.
Развитие беспилотных авиационных систем в России осуществляется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», разработанного по поручению президента Владимира Путина. Этот проект способствует созданию условий для производства различных типов аппаратов и расширению их применения в экономике.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области резервисты «БАРС-НН» будут получать 100 тысяч рублей за каждый уничтоженный беспилотник.