В Нижегородской области определили лучшего специалиста по эксплуатации беспилотных авиационных систем

В конкурсе приняли участие министр демографии и развития человеческого капитала Игорь Пантюхин, заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Владимир Балакин, а также директор Борского губернского колледжа Алексей Волков. Министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов отметил, что развитие беспилотной авиации является одним из приоритетных направлений для Нижегородской области. В 2025 году 265 жителей региона прошли программы повышения квалификации в этой сфере.