В Ростове осудили украинца, который прошел обучение в террористическом центре

Суд установил, что во время нахождения в учебном центре у села Малая Любаша Ровненской области в Украине мужчина принял решение вступить в батальон, признанный в РФ террористическим. С 1 ноября по 12 декабря 2024 года он проходил тактико-специальную, огневую, медицинскую, боевую и физическую подготовку, изучил минно-взрывное дело, военную топографию и правила обращения с оружием. После этого ему выдали военную форму, оружие и боеприпасы.