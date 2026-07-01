Сочинский институт РУДН отменил дипломные работы для юристов

Как пояснила и. о. декана юридического факультета Елена Легостаева, нейросети уже способны анализировать судебную практику, формировать правовую позицию и писать структурированные тексты на десятки страниц. Переход к устным экзаменам, по ее словам, направлен на оценку стратегического мышления, способности применять право в нестандартных ситуациях и принимать этически сложные решения.