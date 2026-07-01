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Сочинский институт РУДН отменил дипломные работы для юристов

Сочинский институт РУДН отказался от выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению «Юриспруденция» для наборов 2024—2026 годов. Вместо них студенты будут сдавать устные экзамены, сообщили в пресс-службе вуза.

Источник: Коммерсантъ

«Решение поддержано Ученым советом вуза и полностью коррелирует с позицией Минобрнауки РФ, отметившего, что дипломные работы перестали быть объективной проверкой знаний, особенно с развитием искусственного интеллекта», — говорится в сообщении университета.

Как пояснила и. о. декана юридического факультета Елена Легостаева, нейросети уже способны анализировать судебную практику, формировать правовую позицию и писать структурированные тексты на десятки страниц. Переход к устным экзаменам, по ее словам, направлен на оценку стратегического мышления, способности применять право в нестандартных ситуациях и принимать этически сложные решения.

Директор института Александр Петенко подчеркнул, что отказ от ВКР не упрощает обучение, а, напротив, повышает требования к выпускникам. Диплом останется знаком качества, но будет подтверждать не «умение писать» тексты, а профессиональное мышление в эпоху цифровых технологий.