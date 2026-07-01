В Волгограде неизвестный выстрелил в собаку на оживленной улице

— Кто-то, решив, что ему позволено абсолютно все, стреляет в людном месте! — продолжает волгоградка. — Была ли гарантия, что во время этого выстрела не пострадали бы люди? Мы позвонили в полицию, рассказав о случившемся. В ответ нам пообещали прислать участкового, который примет заявление. Увы, но до сих пор к нам так никто и не пришел. Мы пытались найти стрелка самостоятельно, отсмотрев записи с камеры, которая установлена на доме. Но из-за ее плохого разрешения картинка оказалась некачественной, и рассмотреть человека, который произвел выстрел, мы так и не смогли.