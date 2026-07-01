В Наро-Фоминске Подмосковья прошел фестиваль «Футбол — школа жизни»

Этап Всероссийского детского инклюзивного фестиваля «Футбол — школа жизни» прошел в Наро-Фоминске Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Мероприятие проводится в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
Фестиваль состоялся на стадионе культурно спортивного комплекса «Нара». Там собрались 19 команд из разных городов региона. В турнире приняли участие воспитанники спортивных школ, любительских клубов и школьных команд, а также коллективы школ-интернатов и семейных центров.
Игры развернулись сразу на четырех полях. При этом пока команды соревновались, для участников и гостей работали творческие площадки, проходили тематические занятия и мастер-классы с участием чемпионов Дмитрия Градиленко и Константина Маевского.
После завершения игр программу продолжила спортивная викторина «Рассудители мифов». Затем состоялась церемония награждения: все участники получили дипломы, медали и подарки, а победителям вручили кубки. Финальной частью фестиваля стали концерт и работа полевой кухни.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.