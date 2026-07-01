В Калининграде снова ищут подрядчика для строительства медвежатника в зоопарке. На эти цели выделили 495,7 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Новый медвежатник появится на месте вольера для лосей. Общая площадь участка составляет 7,1 тысячи квадратных метров. Под строительство отведут 1,7 тысячи «квадратов». В комплексе разместят бассейн с подводным обзором, водопад, бассейн, ручей, искусственные скалы и экспозицию.
Со стороны ручья Паркового планируют построить несколько деревянных смотровых площадок. Также за медведями можно будет наблюдать из грота. Победителя торгов определят 10 июля. Работы необходимо выполнить в течение 730 дней с даты заключения контракта.
Ранее сообщали, что в бюджет Калининграда заложили деньги на строительство нового медвежатника в зоопарке. В 2026 году на работы хотели выделить 188 миллионов рублей. Плановые расходы в 2027-м и 2028-м составляют 235 и 53 миллиона. Общую стоимость строительства оценивали в 476 миллиона рублей.
В 2023 году зоопарк предпринимал несколько попыток найти подрядчика. Тогда на работы выделяли 334 миллионов рублей. Однако желающих построить объект на эту сумму не нашлось.
Существующий медвежатник появился в зоопарке в 1936 году. Вольер не подходит для содержания крупных животных. После переезда медведей исторический объект хотели затянуть сеткой и переселить туда хищных птиц — сипов и грифов.