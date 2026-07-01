В Калининграде снова ищут подрядчика для строительства медвежатника в зоопарке

Ранее сообщали, что в бюджет Калининграда заложили деньги на строительство нового медвежатника в зоопарке. В 2026 году на работы хотели выделить 188 миллионов рублей. Плановые расходы в 2027-м и 2028-м составляют 235 и 53 миллиона. Общую стоимость строительства оценивали в 476 миллиона рублей.