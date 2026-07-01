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В Симферополе хозяева три недели ищут сбежавшего соболя Фрею

Хозяева сбежавшего в Симферополе соболя три недели дежурят в парке и оставляют приманку.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе хозяева третью неделю ищут сбежавшего из дома соболя по кличке Фрея. Об этом пишут наши коллеги из «КП — Крым».

Трехлетняя самка сбежала из вольера, пока семья была в отъезде. Через два дня ее заметили в парке: зверек прыгал по скамейкам и попал на камеры видеонаблюдения. Однако с тех пор найти его не удается.

Семья дежурит в парке по вечерам и ночам. На дерево положили подстилку и корм — так, чтобы их не достали собаки или птицы. Ствол намазали любимой пастой для животных. Но приманка пока остается нетронутой.

Хозяева надеются, что Фрея не ушла далеко от парка, ведь рядом много дворов, где подкармливают кошек, где есть вода, домики, подвалы и чердаки. Семья выезжает на каждый звонок, если кто-то сообщает о похожем животном.

Одна женщина рассказала, что видела соболя в автобусе, но водитель выгнал его на конечной остановке. Однако хозяева сомневаются: Фрея не любит поездки и подняла бы шум.

Владельцы не теряют надежды. Известны случаи, когда домашние соболи находили дорогу домой спустя долгое время.

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