В деревне Торкотино Калужской области прошел гастрономический праздник

Гастрономический праздник «Торкотино Фест: Аблъко» прошел 13 июня в деревне Торкотино Калужской области, сообщили в министерстве культуры региона. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Гости старше 21 года смогли попробовать разные сорта сидра, а также посетить экскурсию по сидродельне и узнать, как калужские яблоки превращаются в готовый продукт. Помимо этого, на фермерском базаре можно было купить свежие продукты от ведущих производителей региона, а на открытой площадке звучала живая музыка. Также для маленьких посетителей работала отдельная зона с играми.
Отмечается, что фестиваль открыл летний событийный марафон «Сельское лето», который продлится в Калужской области до 26 сентября. Его цель — познакомить жителей и гостей региона с возможностями сельского туризма, местными традициями, гастрономическими брендами и продукцией региональных производителей.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.