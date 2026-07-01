В деревне Торкотино Калужской области прошел гастрономический праздник

Гости старше 21 года смогли попробовать разные сорта сидра, а также посетить экскурсию по сидродельне и узнать, как калужские яблоки превращаются в готовый продукт. Помимо этого, на фермерском базаре можно было купить свежие продукты от ведущих производителей региона, а на открытой площадке звучала живая музыка. Также для маленьких посетителей работала отдельная зона с играми.