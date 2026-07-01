Более сотни старинных икон: в кирхе Железнодорожного открылась первая выставка (фото)

В кирхе Железнодорожного, построенной в 1345 году, открылась первая выставка. В древних стенах разместили более сотни православных икон XVIII-XIX веков из частной коллекции. Об этом «Клопс» сообщила арендатор объекта Маргарита Пырко.
«Временная экспозиция посвящена в том числе первым переселенцам, которые после войны привозили иконы с собой как память о доме, семейную святыню и связь с прошлой жизнью», — объяснила Маргарита.
Кирха доступна для осмотра ежедневно с 11:00 до 19:00. Консервационные работы в здании завершены. Внутри скоро появится электронный орган, и время от времени в средневековой церкви будет звучать музыка.
За свою долгую историю здание не раз серьёзно страдало, а в 1920-е годы его восстановили. До наших дней сохранились пятиярусная башня на юго-западном фасаде, портал, узкие оконные проёмы и массивные контрфорсы.
В старинной кирхе Железнодорожного планируют открыть музей Романовых и концертный зал.