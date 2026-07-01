Власти Калининградской области пообещали дрова ниже рыночной цены к концу лета

«Надеюсь, до конца года мы справимся с поставленной задачей и в ближайшее время увидим на рынке нашу древесину в конце лета. И в том числе предложение в виде дров по цене ниже рыночной, потому что это будет включать в себя включать только себестоимость наших внутренних работ, которые позволят населению всё-таки сократить свои расходы на закупку дров для отопления», — заявила Астахова.