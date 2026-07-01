Власти Калининградской области пообещали дрова ниже рыночной цены к концу лета

В Калининградской области к концу лета планируют начать продажу дров для населения по цене ниже рыночной. Это станет возможным после того, как региональный лесхоз приступит к самостоятельной заготовке древесины. Об этом министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова сообщила во время прямого эфира в Центре управления регионом (ЦУР) 30 июня.
По словам министра, в конце прошлого года в распоряжение региона вернулись Полесское и Гвардейское лесничества общей площадью около 70 тыс. гектаров, которые ранее находились в судебных разбирательствах. Сейчас подготовлены необходимые документы, сформированы бригады и закуплена техника, что позволит в ближайшее время начать лесозаготовку силами подведомственного лесхоза.
«Надеюсь, до конца года мы справимся с поставленной задачей и в ближайшее время увидим на рынке нашу древесину в конце лета. И в том числе предложение в виде дров по цене ниже рыночной, потому что это будет включать в себя включать только себестоимость наших внутренних работ, которые позволят населению всё-таки сократить свои расходы на закупку дров для отопления», — заявила Астахова.
Министр пояснила, что основной задачей является не только загрузка местных лесопромышленных предприятий древесиной, но и создание альтернативного способа обеспечения жителей топливом. По ее словам, стоимость таких дров будет ниже рыночной, поскольку в цену войдут только затраты на их заготовку.
Ранее Астахова уже сообщала, что власти также рассчитывают сократить объем теневого рынка дров. Кроме того, регион намерен увеличить предложение легально заготовленной древесины.