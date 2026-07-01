Собянин рассказал о развитии Новой Москвы

За годы освоения территорий в Троицком и Новомосковском административных округах построены десятки миллионов квадратных метров жилья, создана современная транспортная сеть с линиями метро, запущены высокотехнологичные производственные проекты. Об этом в мессенджере «Макс» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, благодаря качественной городской среде, новым рабочим местам и благоприятной экологии население округов увеличилось почти в четыре раза. При этом в развитие ТиНАО активно инвестируют как город, так и частный бизнес.
В рамках программы реновации возведен жилой комплекс на улице Чапаева, 4, расположенный в шаговой доступности от станции Щербинка МЦД-2. В квартиры с улучшенной отделкой переедут 56 семей из трех домов по улице Мостотреста. Рядом с новостройками размещены школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины и спортивные объекты.
Как отметил градоначальник, параллельно ведется работа по созданию культурно-досуговой инфраструктуры. В поселке Шишкин Лес Краснопахорского района построен пятиэтажный Культурно-досуговый центр с концертным залом на 407 мест, помещениями для кружков, спортивным и хореографическим залами, библиотекой. Здесь также разместится Михайлово-Ярцевская детская школа искусств, ранее работавшая по двум адресам.
«Эта школа — настоящая кузница талантов столицы. В ней обучается свыше 300 детей, и больше половины из них — лауреаты всероссийских и международных конкурсов», — указал Собянин, добавив, что отныне образовательный процесс будет сосредоточен в одном здании, из-за чего обучение станет более комфортным для учеников и педагогов.
Кроме того, в Филимонковском районе завершено строительство нового здания для Детской школы искусств города Московский на улице Никитина, 7. Площадь учреждения увеличилась почти в семь раз, пропускная способность — в пять раз. В комплексе оборудованы 50 учебных кабинетов, выставочная зона, студия звукозаписи, библиотека и концертные залы. Для обеспечения акустического комфорта применены витражи с повышенной шумоизоляцией, звукопоглощающие плиты и виброизолирующие подвесы.
Город также уделяет внимание организации досуга жителей: до 6 сентября перед Дворцом культуры «Московский» работает открытая площадка проекта «Лето в Москве».