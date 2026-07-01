Собянин рассказал о развитии Новой Москвы

Кроме того, в Филимонковском районе завершено строительство нового здания для Детской школы искусств города Московский на улице Никитина, 7. Площадь учреждения увеличилась почти в семь раз, пропускная способность — в пять раз. В комплексе оборудованы 50 учебных кабинетов, выставочная зона, студия звукозаписи, библиотека и концертные залы. Для обеспечения акустического комфорта применены витражи с повышенной шумоизоляцией, звукопоглощающие плиты и виброизолирующие подвесы.