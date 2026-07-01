В Калининграде оштрафовали таксиста, ждавшего клиента на Гвардейском: к чему привела борьба с любителями стоять на аварийке

У входа в ТЦ «Европа» со стороны Гвардейского проспекта часто стоят машины с включённой аварийкой. Они мешают не только другим легковушкам, но и автобусу № 4, остановка которого находится рядом. Власти города отреагировали на жалобы и установили фоторадар.