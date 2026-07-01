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В Калининграде оштрафовали таксиста, ждавшего клиента на Гвардейском: к чему привела борьба с любителями стоять на аварийке

Недавно на проспекте установили фоторадар.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на Гвардейском проспекте начали штрафовать за остановку под запрещающим знаком, особые неудобства возникли у таксистов и их пассажиров. Об этом «Клопс» рассказал один из водителей.

Таксист приехал к ТЦ «Европа», чтобы забрать клиента. Пока ждал, нарушение зафиксировала камера. После этого на «Госуслуги» пришло «письмо счастья». Сумма штрафа — 2 250 рублей. Со скидкой водитель должен заплатить 1 687,5 рубля.

У входа в ТЦ «Европа» со стороны Гвардейского проспекта часто стоят машины с включённой аварийкой. Они мешают не только другим легковушкам, но и автобусу № 4, остановка которого находится рядом. Власти города отреагировали на жалобы и установили фоторадар.

При этом вскрылась другая проблема. В центре города повсеместно установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена». Такой знак запрещает не только парковку, но и короткую остановку. Сейчас нельзя легально высадить или посадить пассажира на всём протяжении Гвардейского проспекта и прилегающих улицах.

Под штраф может попасть не только тот, кто оставил машину на аварийке, но и любой другой водитель, остановившийся на минуту, чтобы забрать человека. Таксист и подавно становится заложником положения, получив заказ в определённую точку.

В редакции «Клопс» считают, что во многих местах логичнее было бы устанавливать знак 3.28 «Стоянка запрещена». Он не позволяет оставлять машину надолго, но не запрещает кратковременную остановку для посадки и высадки пассажиров.

Проблема с неправильной парковкой остаётся актуальной и на остановках общественного транспорта. Заездные карманы нередко заняты машинами, из-за чего автобусы не могут подъехать к бордюру. Пассажирам приходится идти к транспорту по проезжей части.

Водителей предупредили о возможных штрафах у «Европы» в конце июня.

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