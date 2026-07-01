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В Екатеринбурге открылся визовый центр Черногории

Визовые центры Черногории начали работу в Екатеринбурге и еще семи городах России, об этом сообщил оператор центров компания VFS Global.

Источник: Коммерсантъ

«Со 2 июня 2026 года начал работу визовый центр Черногории в Москве, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге. Подача документов осуществляется по предварительной записи на сайте, в разделе “Запись на подачу документов”», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), в визовых центрах принимаются заявления на все основные категории черногорских виз, включая краткосрочные визы категории C и долгосрочные визы категории D. Консульский сбор за оформление визы любой категории составляет 35 евро.

В АТОР напомнили, что российским туристам виза в Черногорию не нужна при поездке на срок до 30 дней. Оформление визы потребуется только в случае более длительного пребывания в стране.

Ранее власти Черногории сообщали, что отмена действующего сейчас безвизового режима для россиян произойдет «до конца сентября 2026 года». Это необходимо для того, чтобы республика могла вступить в Евросоюз уже в 2028 году.

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