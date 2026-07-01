Восемь участников конкурса «Хочу стать дипломатом» получили дополнительные баллы к ЕГЭ и бюджетные места в нижегородских вузах

За всё время проведения конкурса в нём участвовали более 750 школьников, 75 стали победителями. Среди выпускников нижегородских вузов есть более 100 специалистов, работающих в посольствах и генконсульствах России за рубежом, в центральном аппарате МИД и в территориальных органах.