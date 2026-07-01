Восемь участников конкурса «Хочу стать дипломатом» получили дополнительные баллы к ЕГЭ и бюджетные места в нижегородских вузах

Представительство МИД России в Нижнем Новгороде подвело итоги XXI межрегионального конкурса «Хочу стать дипломатом». Церемония награждения победителей прошла 1 июля в Нижегородском кремле.
Конкурс рассчитан на одиннадцатиклассников, интересующихся иностранными языками, историей и внешней политикой. Финалисты получили дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, а победители — право бесплатного обучения по направлению «Международные отношения» в одном из вузов‑партнёров представительства: в Нижегородском государственном университете имени Н. И. Лобачевского (ННГУ) или Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Н. А. Добролюбова (НГЛУ).
В 2026 году в конкурсе приняли участие более 70 школьников из регионов Приволжского федерального округа — Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Нижегородской и Кировской областей. Впервые к состязанию присоединился Северо‑Западный федеральный округ: участники из Республики Коми также соревновались за дополнительные баллы и бюджетные места.
Отбор проходил в три этапа. На первом школьники писали эссе на тему «Почему я хочу стать дипломатом?», затем изучали основы цифровой дипломатии и проходили тестирование. По результатам двух отборочных этапов были отобраны восемь финалистов.
1 июля представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов провёл собеседования с финалистами и вместе с ректорами ННГУ и НГЛУ — Олегом Трофимовым и Никитой Авралевым — вручил победителям и призёрам награды.
Право бесплатного обучения в ННГУ получили Максим Малышев и Тимур Смирнов; в НГЛУ — Роман Потуров и Даниил Шепилов. Дополнительные баллы к ЕГЭ заработали Даниил Пахомов, Иван Шашин, Варвара Андрияшкина и Яна Щулепова.
За всё время проведения конкурса в нём участвовали более 750 школьников, 75 стали победителями. Среди выпускников нижегородских вузов есть более 100 специалистов, работающих в посольствах и генконсульствах России за рубежом, в центральном аппарате МИД и в территориальных органах.