Смерть юной Иры стала самым жутким преступлением Бурцева

Ровно 30 лет назад, 1 июля 1996 года, педофил Роман Бурцев совершил очередное зверское престпуление: убил беззащитную Иру, которая просто шла по своим делам. На месте расправы осталась личная вещь девочки — медальон с изображением Божьей Матери. Позже это станет ключевой зацепкой в поимке преступника.
Как через время установили правоохранители, за серией жестоких расправ стоял маньяк, которого пресса окрестила «каменским Чикатило». Rostov.aif.ru выяснил, какие детали помогли сыщикам выйти на след опасного преступника.
Пытлся надругаться над сверстницей.
Три года жестокий маньяк, забравший шесть детских жизней, держал в страхе чуть ли не всю Ростовскую область. Регион, который в 1993 году не успел ещё отойти от кровавых преступлений Чикатило, вновь захлестнула волна испуга, мамы запрещали детям гулять в одиночку и разговаривать с незнакомцами. А правоохранители сбились с ног, пытаясь выйти на след душегуба.
Роман Бурцев родился в Каменске-Шахтинском (140 км от Ростова. — Ред.) в неблагополучной семье: его отец и брат привлекались к ответственности за насилие. Да и сам будущий преступник, ещё подростком, попытался надругаться над сверстницей в подвале многоэтажки. Случиться непоправимому не дала прохожая, услышавшая странный шум. После этого юношу поставили на профилактический учёт.
В последующие годы он внешне вёл себя образцово: окончил школу, прошёл срочную службу, устроился электросварщиком на завод, женился. Однако его личная жизнь не сложилась. Дело в том, что Бурцев был одержим поиском «непорочной» партнёрши младше себя. Женщины одного с ним возраста уже не были целомудренны, а потому извращенец переключил внимание на несовершеннолетних.
Девятилетняя Ира Терновская была обычным ребёнком: ходила в школу, помогала по дому, мечтала о каникулах. 1 июля 1996 года она вышла из дома и не вернулась. Родители подняли тревогу, но поиски в первые часы не дали результата. Спустя время тело несчастной школьницы нашли на территории городского кладбища.
На шее у Иры остался её личный медальон. Он не был сорван или потерян в борьбе — его аккуратно поправили и оставили на виду. Для оперативников это стало сигналом: преступник «играет» со следствием. Место захоронения, выбранное так открыто, и сохранённое украшение словно говорили, что неизвестный душегуб чувствует себя хозяином ситуации. Поиск убийцы Ирины стал задачей номер один для всего регионального управления.
Не первое убийство.
До этого случая Бурцев (а именно он убил Иру) уже забрал жизнь нескольких жертв. Осенью 1993 года он расправился с братом и сестрой Чуриловыми, спрятав тела на свалке. Летом 1994-го под предлогом поиска котёнка вывез за город и убил 12-летнюю школьницу. Годом позже у реки Северский Донец нашли тело ещё одной девятилетней девочки. Но именно гибель Терновской заставила следователей изменить тактику: стало очевидно, что ждать новых преступлений нельзя, нужно действовать на опережение.
Уверенность в собственной неуязвимости сыграла с маньяком злую шутку. 16 июля 1996 года, всего через две недели после гибели Иры, он напал на 12-летнюю Наталью Кирбабину. В этот раз он не стал прятать тело, а решил закопать его. Только вот лопаты у него под рукой не оказалось. Чтобы добыть её, преступник пришёл на дачный участок и попросил у пожилой хозяйки инструмент, представившись соседом.
Ощущение собственного превосходства застилало глаза маньяку, он потерял осторожность, а потому убежал с места преступления, бросив лопату.
Когда пропавшую Наташу начали искать, пенсионерка вспомнила о странном незнакомце, который взял и не вернул садовый инвентарь. Оперативники опросили женщину, записали приметы посетителя, описание одежды. Ориентировки разослали по всем постам. Уже на следующий день Романа Бурцева задержали. На первых допросах он молчал, но после подключения к делу психиатра дал признательные показания и показал места, где скрыл останки других жертв.
Судебная экспертиза признала обвиняемого вменяемым: в моменты совершения своих зверств он полностью отдавал себе отчёт в своих поступках. В начале 1997 года суд вынес обвинительный приговор, назначив высшую меру наказания. Вскоре после этого в стране был введён мораторий на смертную казнь, и наказание заменили на пожизненное лишение свободы. Отбывать срок Бурцев был направлен в исправительную колонию особого режима в Пермском крае.
Почти два десятка лет он провёл в «Белом лебеде» и умер в конце 2023 года из-за онкологического заболевания.