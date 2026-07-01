Самбистка из подмосковного Воскресенска выиграла золото спартакиады России

Евгения Крестьянникова из Воскресенска Московской области выиграла золото в финале по самбо XIII летней Спартакиады учащихся России. Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Турнир прошел в Мытищах и собрал 195 спортсменов из 51 региона страны. Сборную Подмосковья на соревнованиях представляли 20 юных самбистов из разных городов региона. Московская область заняла первое место в общекомандном зачете. Всего спортсмены региона завоевали пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали, опередив команды Краснодарского края и Москвы.
Одну из золотых медалей сборной принесла воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам Воскресенска Евгения Крестьянникова. Она выступала в весовой категории до 59 килограммов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.