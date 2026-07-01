Депутаты Заксобрания Красноярского края встретились с участниками федеральной программы «Время героев»

В Законодательном Собрании Красноярского края побывали участники федеральной программы «Время героев». Гостей принимали спикер краевого парламента Алексей Додатко и заместитель председателя комитета по образованию и культуре Ирина Субочева.
Программа для бойцов специальной военной операции реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Её участники проходят двухлетнее обучение по программе магистратуры по направлению «Государственное и муниципальное управление» в Президентской академии.
Алексей Додатко и Ирина Субочева отметили, что значимость федеральной программы «Время героев» заключается в системной подготовке квалифицированных руководителей из числа участников СВО. Программа даёт бойцам возможность получить новые управленческие компетенции и занять достойное место в системе государственного управления. Парламентарии подчеркнули, что такой подход укрепляет кадровый потенциал страны.
Председатель Законодательного Собрания рассказал гостям о структуре краевого парламента, работе комитетов, фракций, депутатского корпуса. Алексей Додатко подчеркнул, что поддержка защитников Отечества остается безусловным приоритетом парламента. Сейчас в Красноярском крае действуют 40 мер поддержки бойцов СВО и членов их семей. Он также напомнил, что законотворческая работа в этом направлении ведется системно. Спикер краевого парламента отметил, что межфракционное взаимодействие позволяет оперативно реагировать на запросы времени и принимать взвешенные решения.
Ирина Субочева поделилась опытом реализации региональной программы «Сибирский характер», которая помогает бойцам специальной военной операции адаптироваться к мирной жизни. Ирина Николаевна является наставником участника СВО Константина Алыпова. Вместе они работают над тем, чтобы его навыки были востребованы в общественной сфере и предпринимательстве.
Подводя итоги встречи, Алексей Додатко сказал: «Для нас большая честь, что Красноярский край стал одной из площадок обучения для федеральной программы “Время героев”. От гостей прозвучали предложения, которые мы будем учитывать в своей дальнейшей работе. В том числе поднималась тема более оперативной поддержки участников СВО. Здесь очень важен опыт других регионов. Участники программы не только познакомились с тем, как у нас функционирует система власти и общественные организации, но и поделились с нами своим опытом, подсказывая, что можно было бы сделать лучше».
Гости поблагодарили краевых парламентариев за теплый прием в стенах Законодательного Собрания, выразив признательность за открытый диалог.