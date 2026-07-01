Депутаты Заксобрания Красноярского края встретились с участниками федеральной программы «Время героев»

Подводя итоги встречи, Алексей Додатко сказал: «Для нас большая честь, что Красноярский край стал одной из площадок обучения для федеральной программы “Время героев”. От гостей прозвучали предложения, которые мы будем учитывать в своей дальнейшей работе. В том числе поднималась тема более оперативной поддержки участников СВО. Здесь очень важен опыт других регионов. Участники программы не только познакомились с тем, как у нас функционирует система власти и общественные организации, но и поделились с нами своим опытом, подсказывая, что можно было бы сделать лучше».