Белгород вошел в пятерку российских городов по подорожанию «первички»

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал, что Воронеж стал пятым среди миллионников по разнице цен между первичкой и вторичкой — она составила 26%. По данным на конец мая, с начала года квадратный метр на первичном рынке вырос на 7,2% (до 157 тыс. руб.), что позволило городу уступить по темпам роста лишь одному из 15 других крупнейших городов.