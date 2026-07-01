Выплаты по ОСАГО вырастут на 8−9 процентов

ЦБ ранее утвердил новые правила формирования справочников средней стоимости запасных частей, которыми пользуются страховщики для расчета выплат по ОСАГО. Теперь РСА при определении средней стоимости запчастей не будут учитываться цены аналогов, если они более чем на 70% дешевле оригинальных деталей. Кроме того, средняя стоимость расходных материалов будет рассчитываться без учета скидок.