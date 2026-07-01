Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение транспорта на Малой Покровской в Нижнем Новгороде ограничено с 1 июля

Ограничения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

Источник: Время

С 1 по 31 июля 2026 года в Нижнем Новгороде будет ограничено движение транспорта на участке улицы Малой Покровской, в районе дома № 10Б. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях. Проезд будет полностью перекрыт в обоих направлениях, что потребует от автомобилистов заранее ознакомиться с альтернативными маршрутами.

В региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог рекомендуют водителям быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Объехать закрытый участок можно будет по улице Звездинке, площади Максима Горького и улице Большая Покровская.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по улице Провиантской в Нижнем Новгороде ограничат 2 июля.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше