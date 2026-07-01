Движение транспорта на Малой Покровской в Нижнем Новгороде ограничено с 1 июля

С 1 по 31 июля 2026 года в Нижнем Новгороде будет ограничено движение транспорта на участке улицы Малой Покровской, в районе дома № 10Б. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях. Проезд будет полностью перекрыт в обоих направлениях, что потребует от автомобилистов заранее ознакомиться с альтернативными маршрутами.
В региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог рекомендуют водителям быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Объехать закрытый участок можно будет по улице Звездинке, площади Максима Горького и улице Большая Покровская.
Ранее сообщалось, что движение транспорта по улице Провиантской в Нижнем Новгороде ограничат 2 июля.