Движение транспорта на Малой Покровской в Нижнем Новгороде ограничено с 1 июля

С 1 по 31 июля 2026 года в Нижнем Новгороде будет ограничено движение транспорта на участке улицы Малой Покровской, в районе дома № 10Б. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях. Проезд будет полностью перекрыт в обоих направлениях, что потребует от автомобилистов заранее ознакомиться с альтернативными маршрутами.