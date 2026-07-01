Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минэнерго увидели риски в сервисах, показывающих наличие топлива на АЗС

Такие ресурсы, по мнению ведомства, «могут манипулировать данными».

Источник: Клопс.ru

Интернет-ресурсы, где публикуют информацию о наличии топлива на заправках, могут быть небезопасны для пользователей. Такую позицию озвучили в Минэнерго РФ, передаёт ТАСС в среду, 1 июля.

«Специалисты обращают внимание, что подобные ресурсы могут представлять угрозу, связанную с незаконным сбором персональных данных. Анализ сведений, размещённых сервисами, свидетельствует об их недостоверности. Также отмечаются манипуляции данными о наличии топлива на заправках», — следует из сообщения.

В министерстве заявили, что следят за рынком нефтепродуктов и координируют действия для его стабилизации. Рекомендации штаба проверяют каждый день, а по поручению вице-премьера Александра Новака готовят шаги, которые должны быстрее выровнять ситуацию с топливом.

Глава регионального Союза защиты прав автомобилистов Георгий Румянцев предложил отказаться от талонов и распределять покупателей топлива по дням — по первой цифре госномера. По его мнению, такая схема помогла бы уменьшить очереди у калининградских АЗС.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше