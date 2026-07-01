В Минэнерго увидели риски в сервисах, показывающих наличие топлива на АЗС

В министерстве заявили, что следят за рынком нефтепродуктов и координируют действия для его стабилизации. Рекомендации штаба проверяют каждый день, а по поручению вице-премьера Александра Новака готовят шаги, которые должны быстрее выровнять ситуацию с топливом.