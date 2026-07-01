Народные приметы на 2 июля: пчела села на человека — к богатству

По народному календарю сегодня Зосима Пчельник. День связан с почитанием пчел и началом активного медосбора. В этот день проводили ритуалы для защиты пчел. К ульям старались без нужды не приближаться. Считалось, что всякое вмешательство может вызвать гнев насекомых и они покинут место обитания. Женщины на рассвете умывались у водоемов или колодцев. По поверьям, набранная на Зосиму вода обладает целебными свойствами, молодых девушек еще привлекательнее, а замужним женщинам помогает сохранить здоровье и мир в семье.
Сегодня день надо провести спокойно и в хорошем настроении. Начатые сегодня новые дела обречены на успех, особенно если они связаны с трудом и созиданием.
Стоит приготовить блюда с прошлогодним медом.
Нельзя хвалиться медосбором, пересчитывать пчел и распространяться о своих финансовых делах, это может принести беду и убытки. Не стоит проводить финансовые сделки.
Народные приметы на 2 июля:
— пчелы активно летают — к дождю; сидят на стенках улья — к сильной жаре;
— радуга на вечернем небе — к затяжной хорошей погоде;
— лепестки цветов в полдень закрылись — к ненастью;
— пчела села на человека — к богатству или почету;
— пчела ужалила — предупредила недоброго человека о скором наказании за его злые дела;
— пчела кружит над ребенком — его судьба сложится счастливо.
Источник: iz.ru.