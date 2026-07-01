Народные приметы на 2 июля: пчела села на человека — к богатству

По народному календарю сегодня Зосима Пчельник. День связан с почитанием пчел и началом активного медосбора. В этот день проводили ритуалы для защиты пчел. К ульям старались без нужды не приближаться. Считалось, что всякое вмешательство может вызвать гнев насекомых и они покинут место обитания. Женщины на рассвете умывались у водоемов или колодцев. По поверьям, набранная на Зосиму вода обладает целебными свойствами, молодых девушек еще привлекательнее, а замужним женщинам помогает сохранить здоровье и мир в семье.