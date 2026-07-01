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На Кубани отремонтировали дорогу Андреева Гора — Варениковская — Анапа

Специалисты привели в порядок участок протяженностью более 2 км.

Участок дороги Андреева Гора — Варениковская — Анапа отремонтировали в Краснодарском крае, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы прошли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Специалисты привели в порядок участок протяженностью более 2 км. Они ликвидировали просадки, уложили выравнивающий и верхний слои покрытия, отремонтировали водопропускные трубы, установили новые дорожные знаки и нанесли горизонтальную разметку термопластиком.

Отмечается, что ремонт позволит повысить безопасность и комфорт проезда для жителей и транзитного транспорта, а также улучшит транспортную связь между населенными пунктами Крымского района и городом-курортом Анапа.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.