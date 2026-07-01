В Воронеже спасли попугая, на которого напала ворона

Воронежские волонтеры, защитники диких животных из сообщества «Сердце леса», 1 июля рассказали, что жительница города Анастасия Алексеенко нашла попугая кореллу. Птицу девушка обнаружила 29 июня рядом с заправкой на Олимпийском бульваре, 6, где на нее напала ворона.