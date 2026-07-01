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В Воронеже спасли попугая, на которого напала ворона

Птицу обнаружила жительница города рядом с заправкой на Олимпийском бульваре, 6.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские волонтеры, защитники диких животных из сообщества «Сердце леса», 1 июля рассказали, что жительница города Анастасия Алексеенко нашла попугая кореллу. Птицу девушка обнаружила 29 июня рядом с заправкой на Олимпийском бульваре, 6, где на нее напала ворона.

По словам спасительницы, попугай выглядел испуганным, но, несмотря на перенесенный стресс, его состояние оценили как относительно хорошее. Единственное — отсутствуют несколько перьев в районе крыла и хвоста.

Сейчас для найденыша ищут новый дом и заботливых владельцев. Новость о спасении птицы быстро разлетелась в соцсетях: в комментариях группы уже откликнулись неравнодушные воронежцы, готовые приютить кореллу и обеспечить птице должный уход.

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