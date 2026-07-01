В Волгограде стартовали тотальные проверки пунктов выдачи заказов

Всем нарушителям в Советском районе уже вручены уведомления и шаблоны заявок — региональный оператор дает возможность легализоваться без промедления. Для тех, кто продолжит экономить на вывозе мусора, предусмотрены жесткие штрафные санкции. Размер взысканий за нарушения в сфере обращения с отходами достигает 250 тысяч рублей.