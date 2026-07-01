Власти Ростовской области обеспечат иностранцам бесплатный Wi-Fi и VIP-зал в Платове

Министерство экономического развития Ростовской области заключило соглашение с аэропортом Платов на комплекс сервисных услуг для иностранных гостей. Сумма контракта составила 56 тыс. руб., о чем свидетельствует документация на сайте государственных закупок.
Согласно условиям договора, иностранным гостям предоставят бесплатный Wi-Fi, парковочные места, доступ в VIP-зал ожидания с телевидением, предполётное обслуживание, а также персональный трансфер к борту самолёта.
Количество иностранцев, которых планируется обслужить в рамках контракта, в открытом доступе не указывается.